Melis Sezen: 'Param var' dedi, kaçtım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melis Sezen: 'Param var' dedi, kaçtım

Melis Sezen: 'Param var' dedi, kaçtım
Hürriyet - Haberler | Magazin

KANAL D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi "Sadakatsiz"in başrol oyuncularından Melis Sezen, YouTube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu.

KANAL D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran dizisi "Sadakatsiz"in başrol oyuncularından Melis Sezen, YouTube'da yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, "Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa 'Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim' deyip kaçarsın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; 'Şu site var biliyor musun?' 'Evet, biliyorum' dedim. 'İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim' falan dedi. Oradan kaçtım."

TANIŞMAMIZ ROMANTİKTİ

Melis Sezen, İbrahim Selim'in "O buluşmaya neden gittin ki?" sorusu üzerine de şöyle dedi: "Öyle olduğunu bilmiyordum. Tanışmamız çok romantikti. Havaalanında tanıştık. Filmlerdeki gibi alakasız bir tesadüf. Romantik bir hikayeymiş gibi geldi. Bir yemeğe çıkayım, bakayım nasıl biriymiş dedim, sonra kaçtım."

Derin'in psikolojimi etkilediği oldu

'Sadakatsiz'de Derin karakterini canlandıran Melis Sezen, rolünden zaman zaman etkilendiğini söyledi: "Ağır geldiği zamanlar oldu. Bazen psikolojimi etkilediği de oldu. Ama bence çok şanslıyım böyle bir karaktere hayat verdiğim için. Sen karakteri dönüştürüyorsun, karakter de seni dönüştürüyor. Ben Derin'de bunu yaşadığımı düşünüyorum. Çok saf bir şekilde aşık. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Volkan'a tamamen inanıyor ve onu hayatının merkezine koyuyor."

Sahte hesap açacağım

Melis Sezen, "Sosyal medyada sahte hesabın var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Yok ama yakında açacağım. Sahte bir sosyal medya hesabının, yanlışlıkla yanlış şeyleri beğenmemek için lazım olacağını düşünüyorum."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melis Sezen: 'Param var' dedi, kaçtım - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 08:10:37. #1.15#

title