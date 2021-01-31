Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı
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Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

31.01.2021 08:52 | Son Güncelleme: 31.01.2021 08:56
Melis Sezen: Cansu Dere tokadı muhteşem karşıladı

Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere'ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı: "O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı.

Sezen, dizinin önemli sahnelerinden biri olan Cansu Dere'ye tokat atması hakkında merak edilenleri anlattı: "O tokadın tekniği var. Bir tık elim kayar gibi oldu fakat Cansu tokadı muhteşem karşıladı. Tokadı öyle bir almıştı ki sanki yüzüne gülle geliyordu. Zaten Cansu çok profesyonel bir oyuncu... Onunla ve ekiple çalıştığım için çok mutluyum." Melis Sezen, hakkında az bilinen bir gerçeği de açıkladı ve 8 derece miyop olduğunu söyledi: "Gözlerimde lens var. Eğer olmazsa hiçbir şey göremiyorum."

Ünlü oyuncu ayrıca dans geçmişinin olduğunu dile getirdi. Ardından Enis Arıkan'la Yıldız Tilbe ve Tarkan şarkılarında dans etti.

Kaynak: Hürriyet

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