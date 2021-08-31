Melis Sağdıç EBK'da
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Melis Sağdıç EBK'da

Melis Sağdıç EBK'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), geçtiğimiz sezon Tarsus Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Melis Sağdıç'ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Spor Kulübü (EBK), geçtiğimiz sezon Tarsus Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan Melis Sağdıç'ı renklerine bağladı.

Yeni sezondan Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ Basketbol Kulübü, Zeynep Zilan Şahin'in ardından liglerin tecrübeli oyuncusu Melis Sağdıç'ı da kadrosuna kattı. 28 yaşında 1.82 boyunda 3 ve 4 numara pozisyonlarında forvet oynayan Melis Sağdıç, geçtiğimiz sezonu 13 sayı ortalamasıyla noktaladı. Kariyerinde Beşiktaş, Yalova VIP, Denizli Basket, Urla Belediyesi, Mersin Üniversitesi kulüpleri bulunan tecrübeli basketbolcu, yeni sezonda Elazığ Basketbol forması giyecek.

Transferi ile ilgili açıklamalarda bulunan Melis Sağdıç, EBK'ya transferinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Takımın başarılı olması ve arzu ettiği hedeflere ulaşması için elinden geleni yapacağını belirten Melis Sağdıç, teknik kadro ve yönetimin kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. - ELAZIĞ

Melis Sağdıç EBK'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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