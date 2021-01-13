Melis İşiten'den yeni aşkını paylaşan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu'na olay gönderme!

2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu, basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu ile çekilmiş romantik karesini sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. İşiten, eski eşinin yeni aşkına olay göndermede bulundu. İşte ayrıntılar...