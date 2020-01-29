Melis Fis başarılı yükselişine devam ediyor

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:41

Henüz ilk projesi olmasına rağmen kısa süre içinde kendi kanalında 2 milyon izlenme ile büyük beğeni toplayan Melis Fis, Dur Diyemem adlı şarkısıyla iddialı bir çalışma ortaya koyuyor.

İddiali Çalışmasıyla Herkesi Hayran Bırakıyor

Küçüklüğünden itibaren müzik ile ilgilenen genç yetenek Melis Fis, sosyal medya üzerinden paylaştığı içeriklerle de kendisine güçlü bir takipçi kitlesi yaratarak sosyal medya fenomeni olarak da adından söz ettiriyor.





Sözü ve müziği kendine ait olan "Dur Diyemem" isimli şarkısını sevenleriyle paylaşmanın heyecanını yaşayan Melis Fis, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



