Melinda Gates: "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı 2022'de geliştirilebilir"
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Melinda Gates: "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı 2022'de geliştirilebilir"

09.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:50
Melinda Gates:

Dünyanın en zengin insan insanlarından Bill Gates'in eşi ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucularından Melinda Gates, "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı 2022'de geliştirilebilir" dedi.

Dünyanın en zengin insan insanlarından Bill Gates'in eşi ve Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucularından Melinda Gates, "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı 2022'de geliştirilebilir" dedi.

Küresel bir sağlık krizine dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşı geliştirilmesine yönelik yüklü miktarda bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve Eş Başkanı Melinda Gates, salgına karşı sürü bağışıklığı yaklaşımını yeniden gündeme getirdi. Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Gates, "Covid-19'a karşı sürü bağışıklığı 2022 yılında geliştirilebilir. Sanırım hepimiz bunu dört gözle bekliyoruz. Sadece ABD'de değil, her yerde salgın nedeniyle acı çeken çok sayıda insan var" dedi.

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Korona virüse karşı aşı geliştirilmesine ilişkin araştırmalara finansal destek sağlayan Gates, Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısının yoksul ülkelere ancak bu yılın sonlarına doğru ulaşabileceğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden'ın korona virüse karşı yaklaşımının, eski Başkan Donald Trump'ın yaklaşımından "daha umut verici" olduğunu belirten Gates, "Henüz mükemmel mi? Kesinlikle hayır. Ama aşıları ulaştırıyoruz, biliyorsunuz. Daha yapılacak çok şey var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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