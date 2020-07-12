Melikşah Parkı Kafe Meram hizmet vermeye başladı
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Melikşah Parkı Kafe Meram hizmet vermeye başladı

Meram Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Melikşah Parkı'nın içindeki Kafe Meram hizmet vermeye başladı.

Melikşah Parkı Kafe Meram hizmet vermeye başladı
12.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:52

Meram Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Melikşah Parkı'nın içindeki Kafe Meram hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un değişimleri yerinde incelediği belirtildi.

Açıklamada, parkın içinde bulunan Melikşah Kafe Meram'ı hizmete sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını vurgulayan Kavuş, şöyle devam etti:

"Parkın ve içinde bulunan yapıların bakım ve tadilata ihtiyaç duymasından dolayı bu çalışma başlatıldı. Projede önemli bir değişiklik yapmadan parkı baştan sona revize edip yeniledik. Parkın yenilenmesi esnasında 157 yeni ağaç dikildi. Ayrıca parkın içinde bulunan ve pandemi sürecinde büyükleri korumak adına henüz açılmayan Emekliler Lokalinin ise hizmetlerine başlaması için salgın tehlikesinin iyiden iyiye azalmasını ve İçişleri Bakanlığının bu yönde yayınlayacağı genelgeyi bekliyoruz."

Hizmete başlayan kafenin artık Meram Belediyesi tarafından işletileceğini aktaran Kavuş, şunları kaydetti:

"Kafe Meram bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Hemşehrilerimiz Kafe Meramlardan, biz de vatandaşımızın Kafe Meram'a gösterdiği ilgiden mutluyuz. Vatandaşlarımızın parkta en güzel anılarını biriktireceğinden, kafemizde en iyi hizmeti alacağından ve bundan mutluluk duyacağından, büyüklerimizin de Emekliler Lokalinde en güzel zamanlarını geçireceklerinden en ufak bir şüphem yok. Meram'ımıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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