Melikgazililer maskesiz sokağa çıkmıyor
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Melikgazililer maskesiz sokağa çıkmıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından Melikgazililerin çoğunluğunun çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğunu söyledi.

Melikgazililer maskesiz sokağa çıkmıyor
08.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:10

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, maskesiz sokağa çıkmanın yasaklanmasının ardından Melikgazililerin çoğunluğunun çarşı merkezinde, duraklarda ve toplu taşıma araçlarında maske takarak sosyal mesafe kuralına uyduğunu söyledi.

Toplumda birlikte yaşamanın bazı kural ve davranışların uyulması gerektirdiğini bu yönde Melikgazi halkının duyarlı olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yapmış olduğumuz denetimler sonucu Melikgazililerin maske, sosyal mesafe ve hijyene büyük önem verdiğini gözlemledik. Halkla iç içe bir belediye olarak nereye gitsek duyarlı bir mahalle halkı ile karşılaşıyoruz. Melikgazi'de büyük bir çoğunluk kurallara uymak için gayret gösteriyor. Hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Toplum sağlığı hepimizi ilgilendirir. Hemşehrilerimi toplum sağlığına gösterdikleri önemden dolayı kutluyorum" dedi.

Pandemi süresince belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini hatırlatan ve başarılı bir süreç geçirildiğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ve herkesin sağlık için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına kesinlikle uyması gerektiğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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