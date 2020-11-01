Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi

01.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:36
Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki esnaflara ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları denetimleri yapıldı.

Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelindeki esnaflara ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları denetimleri yapıldı.

Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kontrolünün yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi bünyesinde bulunan ölçüler ve ayar memurluğu personeli ile Zabıta Müdürlüğü Personeli tarafından 3516 sayılı ölçüler ve ayar kanununda belirtilen hükümlere göre ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrolleri yapıldı. Uygun şartları taşımayan ölçü aletleri hizmetten men ediliyor ve cezai işlem yapılıyor. Semt pazarlarında da kullanılan teraziler de kontrol ediliyor. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulama başlattık. Denetimlerde ağırlıkları standartlara uygun olmayan satıcılara cezai işlem uygulanıyor. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuya hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ederim." dedi.

Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları işgal eden esnaflara yönelik denetim de yapan ekipler, esnafları tek tek gezerek uyarıda bulundu. - KAYSERİ

Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi
Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi
Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Vali cadde boyu gezerek esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı
Vali cadde boyu gezerek esnafa ve vatandaşa Türk bayrağı dağıttı
Esnafa ve öğrencilere Türk Bayrağı
Esnafa ve öğrencilere Türk Bayrağı
Melikgazi'nin Sıfır Atık Projesi ve çalışmalar TBB tarafından ödüllendirildi
Melikgazi'nin Sıfır Atık Projesi ve çalışmalar TBB tarafından ödüllendirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Mesut Yılmaz İlham Aliyev Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Babel Ali Koç Can Bartu Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi Zabıtasından esnafa ölçü ve tartı aletleri denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 12:43:26. #1.15#
title