Melikgazi Zabıtası yaşlı amcanın pazar alışverişini yaptı
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Melikgazi Zabıtası yaşlı amcanın pazar alışverişini yaptı

Melikgazi Zabıtası yaşlı amcanın pazar alışverişini yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Tınaztepe pazar yerinde bulunan yaşlı ve felçli amcanın alışverişini yaparak evine kadar bıraktılar.

Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Tınaztepe pazar yerinde bulunan yaşlı ve felçli amcanın alışverişini yaparak evine kadar bıraktılar.

Mesai arkadaşlarının toplumda pozitif ayrıcalığı bulunan tüm kesime duyarlı olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tınaztepe pazar yerinde yürümekte zorluk çeken felçli amcayı gören Melikgazi zabıta ekiplerimiz, hemen amcanın yardımına koşarak alıverişini yapmışlar ve evine kadar da bırakmışlar. Yaşlı amcaya yardım eden zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum. Örnek bir davranış sergilemişler. Belediye olarak vatandaşlarımızın isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu zorlu günlerde insanlarımızın yardımına koşmak bizim asli görevimiz. Onların hayır dualarını almak bizi mutlu ediyor" dedi.

Palancıoğlu, "Yaşlılarımız her türlü sevgiye, saygıya, ilgi ve alakaya layık. Biz bu bilinçle ve anlayışla hareket ediyoruz. Halka iyi hizmet götürülmesinde zabıtalarımızın önemli bir katkısı var. Gece gündüz demeden Melikgazi'mize hizmet eden Zabıta ekiplerimize çalışmalarından ötürü tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Melikgazi Zabıtası yaşlı amcanın pazar alışverişini yaptı
Melikgazi Zabıtası yaşlı amcanın pazar alışverişini yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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