Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'na hazırlanan öğrencileri sınav günü yalnız bırakmayan Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, sınava geciken öğrencileri sınavına yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'na hazırlanan öğrencileri sınav günü yalnız bırakmayan Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, sınava geciken öğrencileri sınavına yetiştirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime yaptığı yatırımlarla geleceğe yön verecek gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimiz ve eğitim için önemli projeler yapıyoruz. Eğitime her zaman destek veren bir belediyeyiz, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz önceliğimizdir. Öğrencilerimizin yararına yapılan sınavda, Melikgazi Belediyesi zabıta ekiplerimiz sınava yetişmekte zorluk çeken öğrencilerimizin yanında oldu. Sınav heyecanlarına ortak olduğumuz gibi, sınava geç kalan öğrencilerimizi zabıta ekiplerimiz sınava girdikleri okullara yetiştirdiler. Ayrıca kimliğini evde unutan bir öğrenciyi evi okula uzak olduğu için Nüfus Müdürlüğü'nden kayıt örneği alarak okula yetiştirip sınava girmesine yardımcı oldular. Onlara katkı sağlamak bizleri de mutlu etti. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Gece gündüz demeden Melikgazi'mize hizmet eden Zabıta ekiplerimize çalışmalarından ve yardımsever davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için girecekleri sınava geç kalan öğrenciler hemen yardımlarına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı