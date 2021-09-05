Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi

Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'na hazırlanan öğrencileri sınav günü yalnız bırakmayan Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, sınava geciken öğrencileri sınavına yetiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'na hazırlanan öğrencileri sınav günü yalnız bırakmayan Melikgazi Belediyesi Zabıta ekipleri, sınava geciken öğrencileri sınavına yetiştirdi.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitime yaptığı yatırımlarla geleceğe yön verecek gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak gençlerimiz ve eğitim için önemli projeler yapıyoruz. Eğitime her zaman destek veren bir belediyeyiz, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz önceliğimizdir. Öğrencilerimizin yararına yapılan sınavda, Melikgazi Belediyesi zabıta ekiplerimiz sınava yetişmekte zorluk çeken öğrencilerimizin yanında oldu. Sınav heyecanlarına ortak olduğumuz gibi, sınava geç kalan öğrencilerimizi zabıta ekiplerimiz sınava girdikleri okullara yetiştirdiler. Ayrıca kimliğini evde unutan bir öğrenciyi evi okula uzak olduğu için Nüfus Müdürlüğü'nden kayıt örneği alarak okula yetiştirip sınava girmesine yardımcı oldular. Onlara katkı sağlamak bizleri de mutlu etti. Öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Gece gündüz demeden Melikgazi'mize hizmet eden Zabıta ekiplerimize çalışmalarından ve yardımsever davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için girecekleri sınava geç kalan öğrenciler hemen yardımlarına koşan zabıta ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Yüz yüze eğitim yarın başlıyor! İşte öğrenci ve öğretmenleri bekleyen yeni dönemin ayrıntıları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Derya Şensoy Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Umut Meraş Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Melikgazi Zabıta Ekipleri öğrencileri sınava yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 12:51:22. #1.16#

title