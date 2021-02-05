Melikgazi'ye yapılacak 6 aile sağlığı merkezinin çalışmaları sürüyor
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Melikgazi'ye yapılacak 6 aile sağlığı merkezinin çalışmaları sürüyor

05.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:04
Melikgazi'ye yapılacak 6 aile sağlığı merkezinin çalışmaları sürüyor

Melikgazi Belediyesince hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak 6 aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis istasyonunun inşaat ve proje çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Melikgazi Belediyesince hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak 6 aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis istasyonunun inşaat ve proje çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçelievler, Tınaztepe, Sakarya, Yeşilyurt, Esentepe ve Germir mahallelerine yeni sağlık tesisleri yapılacağını hatırlattı.

Tesislerin inşaat ve proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da her geçen gün hızla büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Belediye olarak ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin gayreti ve çabası içerisindeyiz. Çevre ve halk sağlığını çok önemsiyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar insanımızı doğrudan etkilediği için çok önemlidir. Çok şükür ki bugün geldiğimiz noktada artık dünyanın birçok ülkesinde örnek gösterilen sağlık tesislerine sahibiz. 6 aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis projemiz ile sağlığa destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetini en nitelikli şekilde alması için en güzel hizmetleri yapmanın mücadelesini veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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