Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor
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Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor

03.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:53
Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor

Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına devam eden Melikgazi Belediyesi, yeni tedbirlerden sonra HES kodu uygulamasına ara vermeden devam etti.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına devam eden Melikgazi Belediyesi, yeni tedbirlerden sonra HES kodu uygulamasına ara vermeden devam etti.

Uygulama gereği, tüm personel ve hizmet almak için kuruma gelen vatandaşlar HES kodu kontrolü yapılmadan belediyeye alınmıyor, olmayanlara ise yardımcı olunuyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'kamu binalarına HES uygulaması olmadan giriş yasağı' kararına Melikgazi Belediyesi olarak titizlikle devam ettiklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında vatandaşların herhangi bir Covid-19 riski taşıyıp taşımadığını paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olarak hayata geçirildi. Pandeminin başından bu yana uygulanan önlemler de devam ediyor. Maske ve sosyal mesafenin zorunluluğuna dikkat edilirken, girişlerde termal kamera sistemi ile vatandaşların ateş ölçümleri yapılıyor ve dezenfektan kullanmaları sağlanıyor. Burada amaç insanlarımızın daha güvenilir bir hizmet alması ve hem kendilerini hem de belediye çalışanlarımızı korumaktır. Aynı zamanda vatandaşlarımızı mağdur etmemek için de belediyemizde HES kodu kontrol noktası oluşturarak vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını sağladık. Çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın sağlığını düşünmek zorundayız. Hem kendi sağlığımız hem de yakınlarımızın sağılığı için lütfen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. HES kodumuzu alalım." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor
Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor
Melikgazi'ye gelen vatandaşın sağlığı için HES kodu almaya yardımcı olunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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