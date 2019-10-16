Melikgazi'ye eğitim teşekkürü

16.10.2019 15:11

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek okul aile birliği toplantısına katıldı.



Toplantıda okul yönetimi ve veliler Başkan Dr. Palancıoğlu'na okullarına vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.



Okulda sınıfları da ziyaret eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hacı Osman Güldüoğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek okula yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde görmüş olduk. Okul yöneticileri ve okul aile birliği okula yapmış olduğumuz desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bizde bu inanç ile eğitimin her zaman yanında olan belediye olarak öğrencilerimize ve okullarımıza her zaman destek oluyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak elimizden geldiğince okullarımıza destek vereceğiz. Bu okulumuzun da yazın bizden talepleri olmuştu. Bizde yaptık. Melikgazi'de 287 tane okul var. Bunun 236 tanesi devlet okulu. Okul sayısı çok fazla. Bizde Milli Eğitim Müdürlüğümüze elimizden geldiğince destek veriyoruz. Bu yaz döneminde 40 tane okulun bakım onarım ve tadilat işlerini yaprak bazı eksiklerini giderdik. Okullara desteklerimiz devam ediyor. İnşallah bütçemiz yettiğince okullara destek olacağız. Değerli okul yönetimine şahsıma vermiş oldukları plaket için teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Cenab-ı Alllah ülkemiz gençlerinin önünü açık eylesin." dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, program sonunda çocuklarla bol bol fotoğraf çektirip miniklerin taleplerini de dinlemeyi ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA