Melikgazi'ye 3 kalem akaryakıt ürünü ihale ile satın alındı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılı içerisinde belediyeye ait hizmet ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 3 ayrı kalemden oluşan akaryakıt ürünlerinin ihale ile satın alındığını söyledi.

Yapılan ihale ile 40 bin litre kurşunsuz benzin ile yine çevre dostu 2 milyon 800 bin litrelik motorin ve 200 bin litre diğer motorin yakıtından satın alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Alımı yapılan akaryakıtların TSE belgeli ve çevre dostu olması belediyemizin çevre ve doğaya verdiği önemin bir ifadesidir. Ayrıca akaryakıtın motorin ağırlıklı olması da hizmete yapılacak yatırım fazlalığını göstermektedir. Çünkü kamyon, kamyonet, greyder, silindir, çöp toplama araçları, dozer gibi iş makinası araçlar bilindiği gibi dizel motorludur" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, iş makinelerinin çok akaryakıt tüketmesinin bir o kadar çok hizmet üretimi anlamına geldiğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı