Melikgazi'ye 3 futbol sahası yapılacak
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Melikgazi'ye 3 futbol sahası yapılacak

Melikgazi Belediyesi tarafından farklı mahallelerde 3 futbol sahası yapılacak.

Melikgazi'ye 3 futbol sahası yapılacak
10.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:37

Melikgazi Belediyesi tarafından farklı mahallelerde 3 futbol sahası yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir, Kocatepe ve Bahçelievler mahallelerinde 3 futbol sahası yapacaklarını belirtti.

Gençlerin daha sağlıklı bir hayat standardına kavuşması ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından sportif faaliyetleri önemsediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz, yeni spor tesislerini hak ediyor. Her mahalle gezisinde mutlaka gençler ile sohbet ediyor, eğitimleri hakkında bilgi alıyoruz. Gençlerin en büyük talebi spor salonu ile açık alan futbol sahası oluyor. Tabi ki çocuklarımız park ve oyun alanı, gençlerimiz de futbol sahası istiyor. Bu bizleri mutlu ediyor çünkü gençlik, spor ve aktivite demektedir. Gençler istiyorsa bize de inşa etmek kalıyor. Kazım Karabekir, Kocatepe ve Bahçelievler mahallelerine yapacağımız 3 futbol sahamız hayırlı olsun."

Kaynak: AA

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