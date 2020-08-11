Melikgazi voleybol takımı sezona hazır Corona virüs nedeniyle maçlara ara veren Melikgazi Belediyespor voleybol takımı yeni antrenör ile yeni sezon için ilk antrenmanını yaptı. Sezona sıkı bir maç ile giren takım ilk maçını Konya'da Büyükşehir Belediyespor ile yapacak.

Yeni hoca ve takıma başarılar dileyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Corona virüs nedeniyle ara verilen maçlarımız yeniden başlıyor. Karşılaşmalar için fikstür belli oldu. 1. Lig erkekler kategorisinde mücadele edecek olan voleybol A takımımızın grubu belli oldu. Büyük başarılara imza atan voleybol takımımız dün ilk antrenmanını yaptı. A grubunda yer alan takım ilk maçını 10 Ekim Cumartesi günü Konya'da Büyükşehir Belediyespor ile yapacak. Yeni Antrenörümüz Kadir Aydın'a başarılar diliyorum. Takımımıza güvenimiz tam. Eminim ki tecrübeleri ile takımımıza büyük başarılar kazandıracak. Yeni sezonun takımımıza hayırlı olmasını dilerim." dedi. Kaynak: Bültenler