Melikgazi sporcularından "Evde kal" çağrısı Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle vatandaşlara "evde kal" çağrısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, koronavirüs sebebiyle çalışmalarına evlerinde devam ettiklerini ve vatandaşların da ev kalması gerektiğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, uyarıları dikkate alan sporculara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ülke ve dünya olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Öncelikle biz sağlıklı kalalım diye özveri ile çalışan doktorlarımız ve tüm sağlık personeline minnettarım. Lütfen çok gerekmedikçe evden çıkmayalım. Hijyenimize dikkat edelim, onların işini daha da zorlaştırmayalım. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kalın. Sporcularımıza bu manalı davranışlarından ve talimatlara uyduklarından dolayı teşekkür ederim."

Kaynak: AA