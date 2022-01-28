Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme yaptı.

MELİKGAZİ, KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi, Kayseri'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşlar için yemleme yaptı.

Ekiplerimiz, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için ilçenin belirli noktalarına mama ve yiyecek bıraktı. Doğada yaşayan hayvanlarımızın gelişen şehir yaşantısında mağdur olmamaları için beslenme odakları ile yaşantılarına destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizlerde belediye olarak her kış mevsiminde yaptığımız gibi onları aç bırakmıyor, yem ve mama bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizin bazı yerlerine beslenme noktaları ve doğaya yerleştirerek, sokak hayvanlarını unutmuyoruz. Besleme noktalarında, sokak hayvanları için her gün mama bırakılıyor. Periyodik olarak bu çalışmamız devam edecek. Ekiplerimiz, sokak hayvanlarının rehabilite ve tedavisi yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesiyle " dedi. - KAYSERİ

Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Melikgazi soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sokak Hayvanları, Melikgazi, Kayseri, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title