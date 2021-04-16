Melikgazi pandemiden dolayı kapalı işyeri ve çalışanlarına yardım edecek
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Melikgazi pandemiden dolayı kapalı işyeri ve çalışanlarına yardım edecek

Melikgazi pandemiden dolayı kapalı işyeri ve çalışanlarına yardım edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi dolayısıyla kapalı olan işyerleri ve çalışanlarına yardım yapılması yönünde meclis kararı alındığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, pandemi dolayısıyla kapalı olan işyerleri ve çalışanlarına yardım yapılması yönünde meclis kararı alındığını söyledi.

Sosyal Belediyecilik ilkesi kapsamında toplumda sosyal dengenin sağlanması amacı ile böyle bir karar alındığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu pandemi döneminde birçok işyeri uzun bir süre hizmet veremedi. Özellikle yeme içme yerleri. Buralar hizmet verse de kısıtlı imkanlar içerisinde sipariş ve paket servis gibi yöntemlerle çalıştı. Dünya genelinde yaşanan pandemiden olumsuz etkilenen ilçemiz esnafına destek olunması için meclis kararı aldık. Özellikle hizmet sektöründe çalışan vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olanların Belediyemiz Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne başvurmaları halinde, kendilerine Ramazan ayında gıda paketi vereceğiz. Ancak marketler zinciri olarak bilinen bazı marketler ile eczanede çalışanlar bu kapsamda değildirler" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, esnaf dostu bir belediye olarak her zaman hem esnafa hem de çalışanlara destek olacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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