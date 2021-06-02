Melikgazi'nin yeni kurban pazarı Mimarsinan'da kurulacak
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Melikgazi'nin yeni kurban pazarı Mimarsinan'da kurulacak

Melikgazi'nin yeni kurban pazarı Mimarsinan'da kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazili vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramını geçirmesi için hazırlıklara başlayan Melikgazi Belediyesi Serkent Kurban Pazarı'nı Mimarsinan bölgesine taşıdı.

Melikgazili vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde Kurban Bayramını geçirmesi için hazırlıklara başlayan Melikgazi Belediyesi Serkent Kurban Pazarı'nı Mimarsinan bölgesine taşıdı. Yeni alanda inceleme yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, 100 bin metrekarelik alanda yeni bir pazar kurulacağını söyledi.

Yeni kurban pazarının Mimarsinan Mahallesi'nde kurulacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban Pazar yeri yapmak için Mimarsinan bölgemizde bulunan bir hazine arazisinin tahsisini aldık. Bu sene Serkent bölgesinde kurduğumuz hayvan pazarını bu bölgeye taşıyoruz. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda ulaşımı Malatya yolundan sağlanacak. Ana aks üzerinden olacak şekilde güzel bir alanda kurban pazarı kuruyoruz. Serkent'teki kurban pazarımızı vatandaşlarımızın kokudan, gürültüden rahatsız olmayacağı güzel bir alana taşıyoruz. Özellikle Serkent bölgesindeki vatandaşlarımıza müjdeyi veriyorum. Daha nezih, daha güzel bir alanda inşallah kurban kesim ibadetini gerçekleştirecekler. Kurban pazar yeri yanı sıra alandaki sosyal ihtiyaçları da karşılamak adına çalışmalar yapıyoruz. Veterinerlik hizmeti, canlı hayvan tartısı, zabıta noktası olacak. Bu kapsamda buraya arazi incelemesine planlanmasına geldik. İnşallah burada yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları ile birlikte kurban pazarımız kullanıma hazır gelecek. Rabbim kazasız belasız güzel bir bayram geçirmeye nasip etsin. Melikgazi Belediyesi olarak her geçen gün daha güzel hizmetleri vatandaşlarımıza sunmak için mücadele ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Vatandaşların, kurbanlarını sağlıklı koşullarda kestirebilmesi için kesim alanlarının düzenli ve temiz olmasına özen gösterilecek. Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunma amacıyla satış ve kesim yerleri bayram sonuna kadar düzenli olarak dezenfekte edilecek. - KAYSERİ

Melikgazi'nin yeni kurban pazarı Mimarsinan'da kurulacak
Melikgazi'nin yeni kurban pazarı Mimarsinan'da kurulacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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