Melikgazi'nin teknoloji atölyelerinde gençler teknoloji üretecek
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Melikgazi'nin teknoloji atölyelerinde gençler teknoloji üretecek

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirilecek "Teknoloji Atölyeleri" ile gençlerin teknoloji üreteceğini belirtti.

Melikgazi'nin teknoloji atölyelerinde gençler teknoloji üretecek
30.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:01

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede hayata geçirilecek "Teknoloji Atölyeleri" ile gençlerin teknoloji üreteceğini belirtti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri'nde açtıkları teknoloji atölyelerinden ilçeye 2 tane daha kazandıracaklarını aktardı.

"Gençleri mıknatıs gibi çekecek projeler hazırlayacaklarını ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Günlük 4-5 saatlik internet kullanımını avantaja çevirebilmek için teknoloji atölyeleri kuracağız. Bilgisayar kurdu çocuklarımız ve gençlerimizi yeteneklerine göre seçerek animasyon, yazılım ve robotik gibi atölyelere yönlendireceğiz. İlkini Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesislerimizde hayata geçirdiğimiz teknoloji atölyelerimizden Danışmentgazi ve Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde de açacağız. Atölyelerimizde her gencin yeteneğine ve isteğine göre dene-yap atölyesi bulunacak. 25 ila 45 öğrenci kapasitesine sahip olacak atölyelerde bilgisayar, ahşap, elektrikli çalışma tezgahı, robotik kodlama atölyeleri yer alacak. Teknoloji Atölyelerimizde gençler teknolojiyi tüketmeyecek aksine teknoloji üretecek."

Kaynak: AA

Manşet

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