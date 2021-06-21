Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı

Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hayatın normalleşmeye başlamasıyla ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte Melikgazi Belediyesi parklarda spor aktivitesi başlattı.

Hayatın normalleşmeye başlamasıyla ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte Melikgazi Belediyesi parklarda spor aktivitesi başlattı. 10 ayrı parkta eğitmenler eşliğinde sabah sporu yapılıyor.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Zorlu geçen bir pandemi ile mücadelen sonra evlerinde sıkılan vatandaşlarımız için güzel bir spor etkinliği başlattık. Profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step - aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlayacak. Uzman eğitmenlerimiz gözetiminde gerçekleştirilecek sabah sporuna, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam isteyen her vatandaşımız katılabilir. Haftanın 6 günü 07.00-10.00 saatleri arasında gerçekleşen ve uzman eğitmenler eşliğinde yapılan sabah sporuna vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Spor aktivitelerimize katılmak isteyen vatandaşlarımızı park sporlarımıza bekleriz" dedi.

Salı, Perşembe, Cumartesi günleri Germir, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı, Barış Pınarı Parkı, Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri, Küçükali, TOKİ, Mimarsinan Bahçelievler Parkında, Pazartesi, Çarşamba günleri Tavlusun Parkı, Salı ve Perşembe günleri Yeşilyurt Parkı, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri ise Alparslan ve Kazım Karabekir Parkında spor aktiviteleri yapılıyor. - KAYSERİ

Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı
Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Deniz Poyraz Boris Johnson Meral Akşener Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Başak Dizer Merve Dizdar Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melikgazi'nin parklarında sabah sporu başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 15:41:06. #1.16#

title