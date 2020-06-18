Melikgazi'nin daire satışına yoğun ilgi
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Melikgazi'nin daire satışına yoğun ilgi

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı.

Melikgazi'nin daire satışına yoğun ilgi
18.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:44

Melikgazi Belediyesi açık artırma ihale usulü ile mülkiyeti belediyeye ait Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairesinin satışını yaptı. Yapılan ihale sonucunda 81 dairenin tamamı satıldı. İhale sonucu elde edilen gelir ile belediye bütçesine 23 milyon 420 bin TL katkı sağlandı. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık alanda gerçekleştirilen ihalede tüm tedbirlerin alındığını, alanda maske dağıtımı ve dezenfekte yapıldığını söyledi.

İhale öncesi bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün ihalemizi korona virüs önlemi kapsamında açık otoparkımızda sosyal mesafeye dikkat ederek yaptık. Katılımcılara maske dağıttık ve sosyal mesafeye dikkat ettik. Küçükali ve Anbar Mahallesi'nde bulunan 81 adet kentsel dönüşüm dairemiz satışa sunuldu. Melikgazi Belediyesi olarak farklı alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan 81 adet lüks oturmaya hazır dairelerimiz yeni imar yönetmeliğine göre inşa edildi. Mülklerin satış ihalesinden elde edilecek gelirler yine Küçükali ve Anbar Mahallelerine sosyal tesis, okul ve çevre düzenleme hizmeti olarak geri dönecek ve yatırımlara kaynak oluşturacak. Melikgazililere hizmet olarak yansıyacaktır. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, evleri hayırlı olsun" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, herkese açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlandığını belirterek ihalede en düşük dairenin 220 bin TL'den, en yüksek daire ise 401 bin TL'den sahibini bulduğunu söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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