Melikgazi'nin 40 mezarlığında dua edildi
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Melikgazi'nin 40 mezarlığında dua edildi

Melikgazi Belediyesi ve Müftülük tarafından Arif Günü, ilçede bulunan 40 mezarlıkta Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunarak dualar edildi.

Melikgazi'nin 40 mezarlığında dua edildi
23.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:13

Melikgazi Belediyesi ve Müftülük tarafından Arif Günü, ilçede bulunan 40 mezarlıkta Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunarak dualar edildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağından dolayı mezarlık ziyareti yapamayan vatandaşlar için dua edildiğini belirtti. Melikgazi Belediyesinin 40 mezarlığında dualar edildiğini söyleyen ve 2 mezarlıkta yapılan duaya katılan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün Arife Günü. Ramazan Ayının son günü bugün. Rabbim sağlıkla, hayırla gelecek Ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Müftülüğümüz ile beraber bugün tam 40 mezarlığımızda Kuran-ı Kerim tilavetleri yapılıp dualar edildi. Bizlerde hem Kıranardı hem de Hisarcık mezarlığımızda imamlarımızla birlikte Kuran Tilaveti yaptık ve vatandaşlarımız adına dua ettik. Vatandaşlarımız evlerindeyken biz onlar adına mezarlarımızı ziyaret ederek hem Yasin-i Şerif okuyoruz hem dua ediyor ve geçmişlerimizi yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. İnşallah korona virüs en kısa zamanda ülkemizi terk eder de eski sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Tedbirleri almaya devam edelim bir süre daha. Hem Arifenizi hem de yarın gerçekleştireceğimiz Ramazan Bayramı'nı tebrik ederim. Büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı Bayramlar dilerim." dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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