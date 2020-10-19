Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL
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Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL

19.10.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:43
Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL

Melikgazi Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi Meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 485 milyon TL olarak belirlendi.

Melikgazi Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi Meclis toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda 485 milyon TL olarak belirlendi. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu bütçenin uygulanması ile 2023 hedeflerinin büyük ölçüde tamamlanmış olacağını söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, performans programı ve bütçenin Meclis'te kabul görerek geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "2021 yılı bütçemiz 485 milyon lira olarak tespit edildi. Vatandaşlarımıza hizmet olarak dönecek olan yeni bütçemiz ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun. Yatırımlarımızı her zaman vatandaşlarımızın talep ve önerilerine göre planlıyoruz. Bütçemiz de bu yatırımlara kaynak oluşturacak. Geçmiş yıl bütçemizi en verimli şekilde değerlendirdik. Verimli kaynak kullanımıyla birçok proje ürettik. Melikgazi Belediye Meclisimizin 2021 yılı performans bütçesi 2020 ile 2024 yılları arasını kapsan 5 yıllık stratejik planlamaya uygun olarak yapıldı. Büyüyen ve gelişen şehrimizde hizmet ve yatırımların devamı sağlanacak. 485 milyon liralık bütçenin büyük kısmı alt yapı, yol, park, sosyal tesis çalışmalarına ayrıldı. Bu yatırımları yaparken mali disiplinden ve tasarruftan ödün vermeden hareket edeceğiz. 2021 yılı bütçemiz ile sosyal tesis, okul, cami, sağlık ocağı, yol ve imar, kültür, spor ve eğitim çalışmalarını yine etkin ve verimli bir şekilde yerine getireceğiz" dedi.

Bütçe görüşmelerinin sonunda Meclis üyelerine teşekkür eden ve bütçenin tüm Melikgazi halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi görülen pandemi sürecinde yatırımlara hız kazandırdıklarını hatırlattı. - KAYSERİ

Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL
Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL
Melikgazi'nin 2021 yılı bütçesi 485 milyon TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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