Melikgazi muhtarlarına özel ağaçlandırma alanı

01.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:56

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 58 mahalle muhtarına özel ağaçların toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede ağaçlandırma çalışmaların tüm hızla devam ettiğini ve 58 mahalle muhtarına özel plakete isimleri yazılı ağaçların toprak ile buluşturulduğunu ifade etti.

Esenyurt kanal kenarı boyunca kendilerine tahsis edilen ağaçların dikkatle ve özenle dikildiğini belirten Palancıoğlu, "Mahalle muhtarımıza özel alan oluşturduk ve bu kanal boyunca 10 ile 12 metre uzunluğunda ağaçların dikimini gerçekleştirdik. Kanal boyunca ekilen ağaçlar ile bölgenin yeşil alan çehresi değişecektir. Katılımları için muhtarlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

10 metreden uzun ağaçların dikilmesi ile bir bakıma bölge ağaçlandırma çalışmasına 15 yıl zaman kazandırdıklarını kaydeden Palancıoğlu, ağaç dikim etkinliğini sivil, mesleki, özel kurum ve kuruluşlarla devam ettirileceklerini sözlerine ekledi.

Ağaç dikimi gerçekleştirilen alanlardaki mahalle muhtarları ise ilkbaharda bölge halkının bu ağaçları görünce çok şaşıracaklarına işaret ederek, "Melikgazi Belediyesi fidan değil ağaç dikilmesini gerçekleştiriyor. Böylece şehrimize 15 yıl gibi bir zaman kazandırıyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA