"Melikgazi Kıyafet Evi" ihtiyaç sahiplerini giydirmeye devam ediyor
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"Melikgazi Kıyafet Evi" ihtiyaç sahiplerini giydirmeye devam ediyor

'Melikgazi Kıyafet Evi' ihtiyaç sahiplerini giydirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet desteği sağlanan Melikgazi Kıyafet Evi MELKEV'i inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet desteği sağlanan Melikgazi Kıyafet Evi MELKEV'i inceledi.

"Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanındayız." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Birçok alanda çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyoruz. Bunun yanında Melikgazi Belediyesi olarak sosyal sorumluluk ve sosyal yardım çalışmalarımıza da özenle devam ediyoruz. Her türlü ihtiyacı olan vatandaşımıza elimizden geldiğince destek oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde en üst seviyeye getirmiş olduğumuz sosyal yardım çalışmalarımızla gönüllerde yer alabilme gayreti içerindeyiz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılacak olan giysilerin hızlı şekilde ulaştırılması için çalışıyoruz. Yapılan araştırmalar ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aileler, MELKEV'e gelerek ihtiyaç duyduğu kıyafetleri alabiliyor. Melikgazi Kaymakamı'mız Sayın Bülent Karacan ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, Kaymakamlık ve Belediye olarak ücretsiz kıyafet sağladığımız, MELKEV'de inceleme yaptık. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

'Melikgazi Kıyafet Evi' ihtiyaç sahiplerini giydirmeye devam ediyor
'Melikgazi Kıyafet Evi' ihtiyaç sahiplerini giydirmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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