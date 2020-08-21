Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ın nezaket ziyareti
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Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ın nezaket ziyareti

Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Tokat Erbaa Kaymakamlığı'ndan Kayseri Melikgazi Kaymakamlığına atanan Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ın nezaket ziyareti
21.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 17:13

Valiler ve Kaymakamlar kararnamesi ile Tokat Erbaa Kaymakamlığı'ndan Kayseri Melikgazi Kaymakamlığına atanan Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Nüfusu ile 55 ilden daha fazla olan planlı, gelişime gösteren Melikgazi

Bölge şehir olmasından dolayı büyük bir hareketlilik yaşadığını, Melikgazi ilçesinin de Kayseri merkez nüfusun % 50'sine hizmet verdiğini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kayseri Belediye Modelinin başarı ile uygulanması, Kayseri'nin bir Turizm, Sağlık, Spor ve Ekonomi merkezi olmasına ve dolayısı ile bölge halkının sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamıştır. Kayseri Belediyelerinin birlik, dayanışma ve paylaşım içerisinde hizmet ve yatırım yapmasının şehre yatırım ve hizmet olarak yansımaktadır. Kurumlar arası dayanışma ve birlikte hareket etme ilçeye hizmet olarak yansımaktadır. Bu başarı da ve yatırımlarda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi Kaymakamımız Bülent Karacan'a görevinde başarılar diliyorum. Kaymakamımız ile birlikte ilçemizde görev yapacağı süre içerisinde "Daha güzel bir Melikgazi" için birçok hizmete ve etkinliğe birlikte imza atacağız." dedi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ise Melikgazi İlçesinde görev yapacağından dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek "Melikgazi İlçesinde görev yapacağımdan dolayı mutluyum. Kayseri Belediyelerinde hizmet çıtası çok yüksek halkın beklentileri ve hizmet anlayışında farklılık var. Çünkü halk asfalt, park, yol değil, sosyal tesis, kapalı yüzme havuzu, sanat kurs merkezleri talep ediyor. Görev başladığımdan bugüne kadar Melikgazi hizmetlerini bizzat görme imkanım oldu ve vatandaşların yapılan yatırım ve hizmetlerden son derece memnun olduğunu gözlemledim. Bu da beni son derece mutlu etti. Bu başarıyı sağlayan herkese teşekkür ediyorum " dedi

Başkanlık makamında gerçekleşen nezaket ziyareti sonrası Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'a Belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdi uygulanmakta olan projelerin incelediler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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