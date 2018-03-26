Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'nin geleceğine yönelik ulaşım yatırımlarından biri olan Melikgazi Katlı Kavşağı ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ulaşım Yılı ilan ettiği 2017 yılında başlattığı yatırımlardan ilkini bizzat hizmete açtı. Melikgazi Katlı Kavşağı'nda bir açıklama yapan Başkan Çelik, "Şehrimizde bir tarafta kavşaklarda nokta bazında çalışmalar yaparken bir taraftan da yıllara sarih yatırımları başlattık. Geniş bulvarlar ve katlı kavşak projelerini hazırladık ve hızlı bir şekilde ihalelerini yaparak imalat sürecini başlattık. Bu projelerden ilk olarak temelini attığımız Melikgazi Belediyesi önündeki katlı kavşağı süresinden çok önce tamamlayarak filli açılışını yapıyoruz. Resmi açılışını 31 Mart Cumartesi günü saat 11.00'de yapacağız" dedi.

11 milyon TL'lik yatırım

Melikgazi katlı kavşağının trafik akışını çok rahatlatacağını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, "Estetik ve Kayserimize yakışacak bir proje oldu. Kavşağın maliyeti inşaat, çevre düzenlemeleri ve asfaltıyla 11 milyon TL'yi geçti. Kışa girerken başlamıştık, kış bitti açılışını yapıyoruz. İnşallah diğer işlerimizi de süresinden daha önce tamamlayacağız" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, daha sonra katlı kavşağın açılması talimatını verdi ve kavşaktan geçen araçları selamladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra bizzat kullandığı makam aracı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan kavşağa girerek test etti. Başkan Çelik, Melikgazi Katlı Kavşağı'nın şehrimize hayırlı olmasını diledi ve kazasız bir şekilde kullanılması temennisinde bulundu. - KAYSERİ