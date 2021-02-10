Melikgazi ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği toplantısı düzenlendi
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Melikgazi ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği toplantısı düzenlendi

10.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:11
Melikgazi ile Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği toplantısı düzenlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ile toplantı yaparak, 2021 yılında işbirliği içinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ile toplantı yaparak, 2021 yılında işbirliği içinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Melikgazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Palancıoğlu, uyum kültürü içerisinde Kayseri'ye ve Melikgazi'ye güzel hizmetler kazandırdıklarını belirtti.

Toplantıda birçok projenin görüşüldüğünü vurgulayan Palancıoğlu, "Melikgazi'nin yüz akı projelerini görüştük ve 2021 yılında birlikte yapacağımız çalışmalarımızı masaya yatırdık. KASKİ, Kayserigaz ve Büyükşehir Belediyemize bağlı kuruluşlar ile el ele verip ortak çalışmalar içerisinde Kayseri'nin ve Melikgazi'nin menfaatine güzel çalışmalar yapacağız. Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem de ekibine şimdiden verecekleri destekler için teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte Melikgazi'ye ve şehrimize güzel hizmetler yapmak nasip olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Melikgazi Belediyesi'nin şehrimizin yüz akı olan çalışmalarıyla 2020 yılını tamamlayıp 2021 yılında yapacağı çalışmaları birlikte istişare ettik. Gerek bizim açımızdan gerek kendileri açısından yapılacak olanları değerlendirdik. Kayserili hemşirelerimize layık olmak için çalışmalarımızı hızla yapma yönünde gayret göstereceğiz. Değerli başkanımıza ve ekibine şimdiden teşekkür ediyor, yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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