Melikgazi ilçesinde muhtarlarla toplantılar devam ediyor Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Bülent Karacan başkanlığındaki ilçe muhtarlar toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.

Kaymakamlık olarak ilçe muhtarları ile sürekli toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Karacan, yapılan görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.

Palancıoğlu ise toplantılarla muhtarların taleplerini tespit edip hizmetleri istişare içinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA