Melikgazi ilçesinde muhtarlarla toplantılar devam ediyor
Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
05.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:03
Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.
Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Bülent Karacan başkanlığındaki ilçe muhtarlar toplantısına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da katıldı.
Kaymakamlık olarak ilçe muhtarları ile sürekli toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Karacan, yapılan görüşmelerin devam edeceğini ifade etti.
Palancıoğlu ise toplantılarla muhtarların taleplerini tespit edip hizmetleri istişare içinde gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Kaynak: AA