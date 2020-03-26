Melikgazi ilçesinde altyapı ve asfalt çalışmaları başladı Melikgazi Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle altyapı ve asfalt çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağpınar Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi işine başlayan belediye ekipleri, altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda mahalleye bağlı 3 sokakta yaklaşık 2 kilometre yol asfaltlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sezon başında hazırladıkları plan çerçevesinde özellikle altyapısı ve kaldırımı tamamlanmış cadde ve sokakları asfaltladıklarını belirtti.

Mahallenin ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "Hemen hemen tüm mahallelere girerek asfalt ve kaldırım ihtiyacı olan yerlerin sıkıntılarını gidereceğiz. Ekiplerimiz şimdi de Bağpınar Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik yolu sıcak asfalt ile kapladı. Daha modern bir ilçe ve vatandaşlarımızın rahatı için bu hizmetlerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA