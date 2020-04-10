Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü Horoz, vatandaşları uyardı Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü uzman Dr. Duygu Horoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürü uzman Dr. Duygu Horoz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Horoz, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerinin görev başında olduğunu, vatandaşın sağlığını korumak için çalıştıklarını belirtti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun önemli olduğunu ifade eden Horoz, şunları kaydetti:

"Kişinin kendisi sağlıklı görünmesi virüsü taşımadığı anlamına gelmez. Kendisi virüsten etkilenmez ama onlarca kişinin hayatına mal olabilir. Tarama çalışmalarımız hastalığın ne kadar kolay ve hızlı yayıldığını hepimize gösterdi. Alacağımız hiçbir önlem sosyal izolasyon kadar etkili değildir. Virüs, gücünü temas ortamından almaktadır. Virüse bu fırsatı tanımamak için sosyal izolasyon kurallarına uymalıyız. Başlangıçtan bu yana vakalarımızın temas ettiği bireylere ulaşarak ve çok ayrıntılı şekilde sorgulayarak bulaş kaynağına ulaşmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar sonucunda insanların birbirleriyle yakın temasta olmalarının, komşu, iş arkadaşı, akraba temaslarının bulaşmada ne kadar etkin olduğunu bizzat gördük. Görüştüğümüz kişiler, birbirleriyle yakın temasta olan, yurt dışından gelenler ile veya pozitif vakalarla sarılıp kucaklaşan, aynı ortamda bulunan insanlardı. Hareketliliğimizi ne kadar kısıtlarsak bulaşmaya o kadar engel olacağız."

Kaynak: AA