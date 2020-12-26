Melikgazi ihbar hattına gelen taleplerden 45 bin 631'i sonuçlandırıldı

Melikgazi Belediyesi, WhatsApp ihbar hattına bir yılda gelen 46 bin 424 talebin 45 bin 631'ini sonuçlandırdı.

Melikgazi Belediyesi, WhatsApp ihbar hattına bir yılda gelen 46 bin 424 talebin 45 bin 631'ini sonuçlandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sonuçlandırılan taleplerin yüzde 73'ü vatandaşın memnuniyetiyle tamamlandı.

Melikgazi Belediyesi olarak ilçedeki taleplerin daha hızlı çözülmesi amacıyla WhatsApp hattını aktif ve çok yararlı bir şekilde kullandıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, iletişim hattına gelen tüm bildirimlerin görevlilerce değerlendirilmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız belediyeye gelmek, dilekçe yazmak yerine oturduğu yerden işlemlerini yapabilirler. Vatandaşlarımızın taleplerinin yüzde 73'ü memnun olarak tamamlandı. Pandemi sürecinde 7/24 saat hizmet verme imkanımız oldu. Aynı anda 15 kişinin taleplerini karşılayıp çözümledik. İmar, plan-proje, gibi müdürlüklerimiz vatandaşımıza bu hat üzerinden destek olarak belediyemize gelmeden işlerini halledebiliyor. Konum ve fotoğraf ileterek vatandaşımız kolaylıkla talebini iletebiliyor ve biz bu bilgileri anında sahadaki personele ileterek doğru ve anında çözüm sağlamaktayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin