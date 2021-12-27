MELİKGAZİ ERCİYES'TE KAYSERİ LEZZETLERİNİ TANITTI

KAYSERİ (Habermetre) - Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağında kayak yapan vatandaşları Kayseri lezzetleri ile buluşturdu.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayseri lezzetlerini tanıtan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Türkiye'nin en güzel dağlarından biri olan Erciyes Dağındayız. Türkiye'nin en güzel tesislerinde Melikgazi Belediyesi olarak sizleri misafir etmek istedik. Kayserimizin lezzetlerini bugün sizlerle buluşturduk. Erciyes'imizde bugün karın tadını çıkaran misafirlerimiz, Kayseri lezzetlerini tattılar. Soğuk havada hem lezzetler hem de sohbet içimizi ısıttı. Kayserimizin değerleri arasında bulunan mantı, sucuk, pastırma çok önemli. Buradaki misafirlerimize bu lezzetlerimizden ikram ettik. Kayak sezonun başlamasıyla birlikte kış turizminde de bir atağa geçildi. . Bu güzellikleri keşfetmek için Erciyes sizleri bekliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür eder, tüm kayak severleri Erciyes'imize bekleriz. " dedi.

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