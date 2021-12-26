Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı - Haberler
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Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağında kayak yapan vatandaşları Kayseri lezzetleri ile buluşturdu.

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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediyesi, Erciyes Dağında kayak yapan vatandaşları Kayseri lezzetleri ile buluşturdu.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelerek, Kayseri lezzetlerini tanıttı. Soğuk havada hem lezzetlerin hem de sohbetin içlerini ısıttığını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Türkiye'nin en güzel dağlarından biri olan Erciyes Dağındayız. Türkiye'nin en güzel tesislerinde Melikgazi Belediyesi olarak sizleri misafir etmek istedik. Kayserimizin lezzetlerini bugün sizlerle buluşturduk. Erciyes'imizde bugün karın tadını çıkaran misafirlerimiz, Kayseri lezzetlerini tattılar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin değerleri arasında bulunan mantı, sucuk ve pastırmanı çok önemli olduğunu dile getiren Mustafa Palancıoğlu, "Buradaki misafirlerimize lezzetlerimizden ikram ettik. Kayak sezonun başlamasıyla birlikte kış turizminde de bir atağa geçildi. . Bu güzellikleri keşfetmek için Erciyes sizleri bekliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenlere teşekkür eder, tüm kayak severleri Erciyes'imize bekleriz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

Melikgazi Erciyes'te Kayseri lezzetlerini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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