Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer alacak
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Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin imar planlarının gelişime ve geleceğe yön veren bir planlama ve çalışma örneği sergilediğini söyledi.

10.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:37
Melikgazi doğalgaz hatları imar planlarında yer alacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi ilçesinin imar planlarının gelişime ve geleceğe yön veren bir planlama ve çalışma örneği sergilediğini söyledi.


Melikgazi imar planlarında elektrik, su, kanalizasyon, iletişim hatları gibi yer altı yatırım detaylarının da yer aldığını hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bir plan var ise o planlamada detaylarda olmalı, aksi takdirde plan yüzeysel olur. Melikgazi Belediyesi olarak imar planlarında mesken, işyeri, ticaret alanı gibi genel veriler yer almaktadır. Ancak planı planlama yapan, detaylardır. İmar planlarımızda yer altı yatırımlarımız da yer almaktadır. Bu özellik sayesinde diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte çalışmalar başarıyı artırıyor. Örnek olarak bizim planlarda elektrik hatları, PTT hatları, kanalizasyon gibi her türlü yer altı şebekesi planlara işlenmiştir. Melikgazi Belediyesi olarak şimdi de doğal gaz hatlarının sayısal verileri imar planlarına işliyoruz." dedi.


Doğalgaz'ın ana hatları, cadde ve sokak hatları ile hangi binalara bağlantılarının olduğunu gösteren sayısal verilerin imar planına işlenerek tüm kurum ve kuruluşların ortak kullanımına açılacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, her kurumun alt yapısını gerçekleştirirken veya yatırımlarını yönlendirirken bu verileri kullanarak planlama yapabileceğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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