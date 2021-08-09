MELİKGAZİ'DEN YİNE BİR İLK: DIŞ TİCARET LİSESİ
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MELİKGAZİ'DEN YİNE BİR İLK: DIŞ TİCARET LİSESİ

MELİKGAZİ'DEN YİNE BİR İLK: DIŞ TİCARET LİSESİ
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Bu Lise ile Dış Ticaret Konusunda Ara Eleman Eksiği KalmayacakMelikgazi Belediyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği ile Organize Sanayi Bölgesine ara eleman yetiştirmek için hayata geçireceği dış ticaret lisesinin çalışmalarına başladı.

Bu Lise ile Dış Ticaret Konusunda Ara Eleman Eksiği Kalmayacak

Melikgazi Belediyesi, Akdeniz İhracatçılar Birliği ile Organize Sanayi Bölgesine ara eleman yetiştirmek için hayata geçireceği dış ticaret lisesinin çalışmalarına başladı.

Güzel bir çalışma ile haftaya başladıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Akdeniz İhracatçılar Birliğimiz ile birlikte Melikgazi'mizde Dış Ticaret Lisesi kurmak üzere çalışmalara başladık. Sağ olsun Ticaret Bakanımız Mehmet Muş Bey'in onayı ile Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer Bey'in uğraşları sonucunda anlaştık ve belediyemize tahsis edilen Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne gidişte yol üzerinde güzel bir arsaya lise yapımı ile ilgili belli bir aşamaya geldik. Protokolümüzü de inşallah en kısa zamanda imzalayarak Kayseri'ye özellikle sanayicilere dış ticaret konusunda ara eleman eksiğini kapatacak güzel bir liseyi kazandıracağız. Belediye olarak eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda birçok liseyi, havacılık başta olmak üzere teknoloji lisesi, fen lisesi, Anadolu lisesi gibi liseleri ilçemize kazandırdığımız gibi ilkokul, anaokul, ortaokul ve liseye kadar çok farklı yatırımlara imza atıyoruz. Bu kapsamda da ben özellikle Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne ve Onur Bey'e teşekkür ediyorum. Melikgazi'de inşallah en kısa zamanda okulun yapımını gerçekleştireceğiz. Hayırlı olsun. " dedi.

Okulun yapımı için Melikgazi Belediyesi'nin bir arsa tahsis ettiğini söyleyen Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Onur KILIÇER ise, "Kıymetli başkanımız Mustafa Palancıoğlu Bey'in ve bakanlığımızın gayretleriyle Melikgazi ilçesinde hem çok ihtiyaç olan Organize Sanayi Bölgesine yakın bir bölümde güzel bir arsa tahsis edildi. Bu arsada en kısa zamanda okul yapının tamamlayıp, Kayseri'mize kazandırmak ve buradan çıkacak ara elemanların Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ihracatçı firmaların çok fazla ihtiyaç duyduğu dış ticaret operasyon ve pazarlama alanında çalışacaklarını umuyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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