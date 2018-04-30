Melikgazi'den Vatandaşlara Sağlık Semineri Verildi

Melikgazi Belediyesi tarafından vatandaşlara sağlık semineri verildi.

Belediye Başkanı Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Belsin bölge halkına yönelik halk ve çevre sağlığına verilen önem kapsamında böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Belsin Sosyal ve Spor Tesislerinde Diyetisyen Derya Ergüneş tarafından sağlık seminerinin verildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:



"Melikgazi Belediyesi olarak belirli aralıklarla veya talep olduğunda her semtte sağlık seminerleri düzenliyoruz. Belediyemizin sosyal ve spor tesislerinde semt halkının da katılımı ile gerçekleştirilen sağlık seminerlerine yoğun ilgi gösterilmektedir. Bugün Belsin Sosyal ve Spor Tesislerinde 'diyet, kilo ve boy orantıları, beslenme alışkanlıkları, vücutta yağlanma ve obezite, sağlıklı beslenme, hamilelik ve çocuk beslenmesi' hakkında diyetisyen tarafından önce slayt eşiğinde anlatım, sonrasında soru cevap şeklinde sağlık semineri verildi. Seminere katılanlara detaylı bilgiler verilerek bilgilendirilip bilinçlendirildi."