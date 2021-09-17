Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis - Haberler
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Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

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Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde yapacağı Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi'nin temelini attı.

Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi'nde yapacağı Trafik Eğitim Pisti Sosyal Tesisi'nin temelini attı. Trafik Eğitim Tesisi, 2 ofis, 1 toplantı odası, motosiklet otoparkı, kafetarya, teras olmak üzere 275 metrekare alanı kapsıyor.

Yapılacak olan tesis hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sürücü kurslarımız, dernek başkanımız ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz burada ehliyet kursunun yeniden canlandırılması gerektiğini ve Serkent Bölgesi'nin mesafesinin çok uzak ve yoğunluktan kaynaklı kazaların çok fazla olduğundan bahsettiler. İnşallah burada temelini attığımız bu sosyal tesis Melikgazi Belediyemiz tarafından işletilecek. Aynı zamanda alanda motosiklet ehliyeti sınavlarına girecek kardeşlerimiz için de motorların konacağı bir tesiste yapmış oluyoruz. Dolayısıyla 8 kilometreden fazla bir alan sürücüler için eğitim ve sınav pisti olarak tanımlanmış oldu. Amacımız vatandaşımızın çok daha merkezi bir alanda sınava girmesi, kazaların ve sorunların minimuma indirilmesi. Bu kapsamda burada güzel bir tesisin temelini attık. Hızlı bir şekilde bitecek ve inşallah bundan sonra tüm sürücü kursu sahibi kardeşlerim burada hizmet verecekler. Hayırlı olsun. Emeği geçen tüm Melikgazi personelime teşekkür ediyorum." dedi.

Sürücü Kursları Derneği Başkanı Ali Çiçek ise, "3,5 yıl önce İldem'de kurs vermeye devam ediyorduk. Ama çok uzaktı. Sıkıntılar yaşanıyordu. Sağ olsun Mustafa Palancıoğlu Başkanım, bizleri yuvamıza tekrardan kavuşturdu. Sürücü kursları ve Kayseri olarak kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

Melikgazi'den sürücü kursu ve öğrencilerine yeni tesis

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