Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
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Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis

Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan eski İŞKUR binasında inceleme yaparak, bu eski binanın onarılarak, sosyal ihtiyaçların karşılandığı kapsamlı bir tesis olacağını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan eski İŞKUR binasında inceleme yaparak, bu eski binanın onarılarak, sosyal ihtiyaçların karşılandığı kapsamlı bir tesis olacağını söyledi.

Bölgedeki ihtiyacı giderecek yeni bir hizmeti daha hayata geçireceklerini söyleyen Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün yapacağımız çalışmaları yerinde incelemek üzere şehrin merkezinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 5 katlı eski İŞKUR binasındayız. Bu bölge yoğun kullanılan bir alan. Burada WC, abdesthane ve sosyal tesisler eksikti. Bizde belediye olarak sosyal yardımlaşma ile ilgili bir yer arayışındaydık. Dolayısıyla bu binayı sosyal ihtiyaçları karşılayacak bir merkez yapacağız. Binanın bakım ve onarımını yaparak yeni hali ile Kayserimize kazandıracağız. Şehir merkezi bizim misafir odamız. Bizde bu kapsamda şehir merkezimizi güzelleştiren faaliyetler yapıyoruz. Böylece bu eski İŞKUR binasını revize ederek yenilenmesi ve fonksiyon yüklenmesi ile beraber bu bölgeye güzel bir hizmet edecek. Böylece burası hem sosyal bir merkez olacak hem sosyal yardımlaşma hizmetinin alındığı kapsamlı güzel bir tesis olacak. Hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den şehrin merkezine yeni bir sosyal tesis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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