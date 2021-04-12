Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı
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Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı

İlçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve hizmet odaklı çalışmalar ile dikkat çeken Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir 'Pazar Yeri ve Sosyal Tesis' yapacak.

İlçe genelinde yaptığı sosyal projeler ve hizmet odaklı çalışmalar ile dikkat çeken Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'ne nitelikli bir 'Pazar Yeri ve Sosyal Tesis' yapacak.

Yeni proje ile birlikte pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkez olmaktan çıkarak, sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçların da karşılandığı sosyal tesisler de olacak.

Her mahallenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerinde bulunun Selçuklu Pazar Yeri ve Sosyal Tesis projemizin mimari çizimi tamamlandı. İhale sürecinden sonra yapımına başlayacağız. Pazar yeri ve sosyal tesisini yılsonuna doğru bitirmeyi amaçlıyoruz. Projemiz bin 615 metrekare sosyal tesis ve 2 bin 485 metrekare pazar alanı olmak üzere toplam 4 bin 100 metrekareden oluşmaktadır. Sosyal tesis içerisinde akıl küpü çalışma istasyonu, çeşitli atölyeler, çocuk oyun alanları, kafeterya, fitness salonu ve servis mekanları yer alacak. Gençlerin bir arada ders çalışmalarına imkan verecek akıl küpü çalışma istasyonunda tek kişilik çalışma alanları, çoklu çalışma alanları bilgisayar destekli çalışmalara imkan tanıyan alanlar, çay kahve mola köşeleri bulunacak. 7'den 70'e ilçe sakinlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarladık. Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler yerine vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayan noktalar haline getirmeyi amaçlıyoruz. Melikgazili vatandaşlarımıza nitelikli ve doğru hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni projemizin Selçuklu Mahallesi'ne ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı
Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı
Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı
Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı
Melikgazi'den pazar yerlerine yeni bakış açısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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