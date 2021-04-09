Melikgazi'den online tapu beyanı alma kolaylığı
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Melikgazi'den online tapu beyanı alma kolaylığı

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Melikgazi'den online tapu beyanı alma kolaylığı

Melikgazi Belediyesi gayrimenkul alım satım işlerine kolaylık getirerek vergi borcu olmayan vatandaşlara internet üzerinden tapu dairesi beyanları alma imkanı sundu.

Melikgazi Belediyesi gayrimenkul alım satım işlerine kolaylık getirerek vergi borcu olmayan vatandaşlara internet üzerinden tapu dairesi beyanları alma imkanı sundu.

Akıllı belediyecilikte dijital ortamı kullanan bir belediye olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak güzel bir çalışmayı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Biliyorsunuz gayrimenkul alımında yani daire, arsa, dükkan alım satımında ilgili vatandaşımız belediyemize gelip beyan değerini alıp, daha sonra da tapu dairesinde işlemlerini görebiliyordu. Artık eğer vergi borcunuz yoksa tüm vatandaşlarımız belediyemize uğramadan tapu dairesi ile yaptığımız protokol sonucunda internet üzerinden tapu dairesi beyanları direkt alma imkanına sahip oldu. Dolayısıyla git gel yapmadan belediye ile tapu daire arasında zaman kaybetmeden direkt tapu dairesinde alım satımda ilgili taşınmazın; beyan değerini otomatik olarak tapu dairesi online göreceği için tekrar vatandaşın evrak yüküne girmesine gerek kalmayacak. Bunu diğer belediyeler de, biz de bu yıl şubat ayında başlattık. Şu anda deneme süreçleri bitti, gayet güzel çalışmakta. Akıllı belediyecilikte dijital ortamı, interneti kullanarak birçok hizmeti sizlerle buluşturuyoruz." dedi.

"Türkiye'de ilk defa imarı dijital hale getirdik" diye konuşan Başkan Dr. Palancıoğlu; "Dolayısıyla mimarlarımız, mühendislerimiz ar ık bütün projelerini basılı kağıt ile belediyeye getirmek zorunda değil. İnternet üzerinden başvurularını alarak dijital arşiv ve dijital proje incelemeyi de başlattık. Bu sayede belediyemiz birçok alanda internet üzerinden hem emlak vergilerini ödeme, hem beyan değerlerini alma, hem emlak değerlerini alma hem de projeleri inceleme imkanına sahip oldu. Hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra da yeniliklerle sizlere daha güzel hizmet vermeye çalışacağız." şeklinde ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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