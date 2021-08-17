Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
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Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verdi.

Melikgazi Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 4. sınıf öğrencilerine geri dönüşüm konusunda eğitim verdi.

Eğitimde çocuklara geri dönüşümün önemi, geri dönüşümün çöp olamadığı, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, ülke ekonomisine bu sayede katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, konu ile şu açıklamalarda bulundu; "Geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırarak toplanan çöplerin nasıl ve hangi işlerden geçirildiğini öğrenciler yerinde bizzat izledi. Doğa kirlenmesi, atıkların yeniden kullanımı, hammaddelerin israfının önlenmesi gibi konular çok önemlidir. Bahçe Kreş Okulu 4. sınıf 45 öğrenci ile geri dönüşüm eğitim tesisimizi ziyarete geldiler. Öğrencilerimize eğitim salonumuzda geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda bilgiler verip, sergi salonumuzda geri dönüşüm aşamalarını görsel olarak uygulamalı anlattık. Bugünün çocuklarının yarının ebeveynleri oldukları bilinci ile çocuklarımızı in sıfır atık farkındalığını artması için eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, çocuklara bu yaşta bu eğitimlerin verilmesi noktasında çalışmalarına devam edeceklerini dile getirdi. - KAYSERİ

Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi
Melikgazi'den öğrencilere geri dönüşüm eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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