Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol

Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden 2,5 kilometrelik yol çalışmasında son aşamaya gelen Melikgazi Belediyesi bölgede büyük ihtiyacı gideriyor.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden 2,5 kilometrelik yol çalışmasında son aşamaya gelen Melikgazi Belediyesi bölgede büyük ihtiyacı gideriyor.

Ağaçlandırma ve kaldırım çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, yeni ve daha konforlu olan yolu kullanıma açacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı alanlarda yoğun bir şekilde alt yapı ve üst çalışmalarımız devam ediyor. Bulunduğumuz alan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi. Burası sağlık bandı diye geçiyor, yaklaşık 2,5 kilometrelik bir güzergah. OSB ile paralel bir sağlık bandı olacak şekilde bu yolu oluşturuyoruz. Kamyon ve tır taşımacılığını sadece bu yola almış olacağız. Dolayısıyla kazayı ve tozu toprağı önlemiş olacağız. Vatandaşlarımızın da sanayicilerimizin de konforunu böylece sağlanmış olacağız. Altı tamamen kayalık olduğu için aylardır uğraşarak bu hale getirdik. ve şuanda son aşamada olan asfaltını seriyoruz. Çift asfalt finişheri ile çalışma yapıyoruz. Burada en önemli sorun tırların kamyonların geçmiş olduğu güzergahta kazalarının olmasıydı. Yapılan çalışmalardan sonra bu bölgede büyük bir sorunu çözmüş ve rahatlamış olacağız. Burası Kayseri'ye yakışır uzun süre kullanılacak bir yol oldu. Mesai arkadaşlarım çok büyük özveriyle çalıştılar, onlarında emeğine eline sağlık. Sanayicilerimize ve bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol
Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol
Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Berdan Mardini Mustafa Sandal
Spor Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Alex Teixeira Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Melikgazi'den Mimarsinan OSB'ye 2,5 kilometrelik yol - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:59:44. #1.15#

title