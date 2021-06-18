Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek
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Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek

Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas Şubeleri Kadın Kolları tarafından düzenlenen, 'Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor' temalı yardım panayırına katıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas Şubeleri Kadın Kolları tarafından düzenlenen, 'Kızılay Kadınları Filistinli Yetimlere Sahip Çıkıyor' temalı yardım panayırına katıldı.

Ali Dağı Yamaç Paraşüt Pistinde düzenlenen yardım panayırına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan da katıldı. 700 kişilik yemek ve içecek desteği ile hayır panayırına katkıda bulunduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Filistinli evlatlarımız yararına Türk Kızılayı Kocasinan, Melikgazi ve Talas Şubeleri Kadın Kolları bu güzel hayır panayırını düzenledi. Hazırlamış olduğu yiyecekleri satışa sunuyor. Bizde Melikgazi Belediyesi olarak hayır panayırına 700 kişilik yemek ve su ile destek olduk. Kızılay Türkiye'nin değil dünyanın en önemli yardım kuruluşlarından biri. Soysal belediyecilik çalışmalarımız kapsamında yardım için olan tüm çalışmalara elimizden geldiğince destek oluyoruz. Hayır panayırından elde edilen gelirler ise Filistin'deki yetimler için kullanacak. Filistin'de saldırılar sonrası birçok çocuk yetim ve öksüz kaldı. Bu anlamlı yardım kampanyası için hayır panayırına katılarak destek olan vatandaşlarımıza, Türk Kızılayı yöneticilerimize ve yönetim kurulu üyelerine, gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. 17 ve 19 Haziran'da açık olan bu yardım panayırına destek olmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek
Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek
Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek
Melikgazi'den Kızılay'ın hayır panayırına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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