Melikgazi'den hazır bitmiş satılık lüks daireler

03.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:15

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan 84 daire ile 2 işyerinin açık artırma ile satışının yapılacağını söyledi.



2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun hükümlerine göre satışa sunulacak dairelerin oturmaya hazır olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu "Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Küçükali ve Anbar Mahallelerinde inşa edilen çok katlı binalardaki lüks daireler birinci sınıf malzeme ile inşa edildi. Daireler 115, 130, 135 ve 175 metrekare arasında olup 2+1 ve 3+1 olarak tasarlandı. Dükkanların genişliği 115 ve 152 metrekare. Belediye ihalesinden alabileceksiniz. Üstelik ödemeler de 120 aya kadar taksit imkanı var. Daireler oturmaya hazır vaziyette. İhale günü al, ertesi gün taşın" dedi.



İhalenin 18 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 13.30'da Belediye Meclis Salonunda yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, ihale ile ilgili detaylı bilgilerin www.melikgazi.bel.tr adresinden öğrenilebileceğini söyledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA