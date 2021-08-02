Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama
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Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama

Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Melikgazi Belediyesi, halk sağlığının korunması ve vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sinek, sivrisinek ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Cadde, sokak, park ve yeşil alan gibi haşerelerin çoğalma ihtimali olan birçok alanda ilaçlama faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Temiz, sağlıklı ve huzurlu bir Melikgazi için çalışıyoruz. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte sinek ilaçlamaları yapıyoruz. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi amacı ile yapılan çalışmalarımız kapsamında; halk sağlığına ve çevreye duyarlı ürünlerle ilaçlama yapıyoruz. Program dahilinde, bütün mahallelere, eşit şekilde, eşit miktarda, aynı sayıda makineyle ilaçlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yaz aylarında yaptığımız ilaçlama çalışmaları, yıl boyunca sürdürdüğümüz haşere mücadelemizin bir etabı. İlaçlama faaliyetlerimizi sadece yazın değil kışın da devam ederek yıl boyu sürdürüyoruz. Rögarlar, kanalizasyonlar ilaçlanıyor. ekiplerimiz saat 06: 00-10: 00 ve 19: 00-23: 00 arası her gün ilaçlama yapıyor" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama
Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama
Melikgazi'den haftanın 7 günü ilaçlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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