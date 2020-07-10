Melikgazi'den gençlere 3 futbol sahası
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Melikgazi'den gençlere 3 futbol sahası

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere verdiği futbol sahası sözünü tutarak, Kazım Karabekir, Kocatepe ve Bahçelievler Mahallesi'nde 3 adet futbol sahası yapacak.

Melikgazi'den gençlere 3 futbol sahası
10.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:00

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, gençlere verdiği futbol sahası sözünü tutarak, Kazım Karabekir, Kocatepe ve Bahçelievler Mahallesi'nde 3 adet futbol sahası yapacak.

Gençlerin hem bedeni, hem de fiziki açıdan daha sağlıklı bir hayat standardına kavuşması ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından halı sahaları ve sportif faaliyetleri önemsediklerini söyledi. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gençlerimiz, yeni spor tesislerini hak ediyor. Her mahalle gezisinde mutlaka gençler ile sohbet ediyor, eğitimleri hakkında bilgi alıyoruz. Gençlerin en büyük talebi spor salonu ile açık alan futbol sahası oluyor. Tabii ki çocuklarımız park ve oyun alanı, gençlerimiz de futbol sahası istiyor Bu bizleri mutlu ediyor. Çünkü gençlik spor ve aktivite demektedir. Gençler istiyorsa, bize de inşa etmek kalıyor. Kazım Karabekir, Kocatepe ve Bahçelievler Mahallesi'ne yapacağımız 3 adet futbol sahamız hayırlı olsun" dedi.

Gençlere sağlıklı gelecek sağlamak, spor yapıp zinde kalmalarına zemin hazırlamak için vurgulayan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Gençlerimiz, yeni spor tesislerini hak ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapıp sağlıklı büyümelerine ve gelişmelerine katkıda bulunmak için benzeri yatırımlarımız sürecek. Belediye olarak gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması için ve sportif faaliyetleri önemsiyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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